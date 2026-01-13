Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 15:18

Озвучена судьба обменянного на француза-иноагента баскетболиста Касаткина

Касаткин подписал контракт с красноярским «Енисеем»

Баскетболист Даниил Касаткин, вернувшийся из Франции в Москву Баскетболист Даниил Касаткин, вернувшийся из Франции в Москву Фото: РИА Новости
Баскетболист Даниил Касаткин, ранее обменянный на французского политолога Лорана Винатье (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), стал игроком красноярского «Енисея», сообщает пресс-служба клуба. Контракт со спортсменом, которому требуется время на адаптацию после сложного периода, заключен до конца сезона-2026/27. Подписание соглашения стало верным решением для команды, отметил главный тренер Йовица Арсич.

Даниил находится в лучших годах своей карьеры и может очень помочь команде. Мы понимаем, что ему потребуется время для адаптации после непростого периода, и будем постепенно увеличивать нагрузку. Уверен, что подписание контракта с ним — отличное решение для обеих сторон, — сказал тренер.

Ранее Касаткин, освобожденный из-под стражи во Франции, выразил огромную признательность России и всем, кто содействовал его возвращению. Он сообщил, что прибыл на родину 8 января и теперь находится рядом с родными.

Кроме того, пресс-служба ФСБ сообщила, что президент России Владимир Путин помиловал осужденного за шпионаж французского гражданина Винатье. Он был обменян на баскетболиста Даниила Касаткина, возвращенного на родину после освобождения из парижской тюрьмы.

