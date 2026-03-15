15 марта 2026 в 14:14

Крыша рухнула на автомобиль с водителем в Казани

Снег и фрагменты крыши рухнули на автомобиль в Казани, сообщает «Вечерняя Казань» со ссылкой на Минздрав Татарстана. В момент происшествия в машине находился водитель.

Как сообщается, в результате инцидента мужчина получил ушибы. Бригада скорой медицинской помощи оперативно прибыла на место и оказала пострадавшему необходимую помощь. От госпитализации мужчина отказался.

Ранее сотрудница Высшей школы экономики в Москве погибла после падения глыбы льда. Прибывшие медики пытались спасти пострадавшую, однако сделать этого не удалось из-за тяжелой степени травм.

До этого жительница Санкт-Петербурга получила травму из-за упавшей на нее ледяной глыбы в переулке Крылова. Из-за травм у 22-летней девушки следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В конце февраля аналогичный инцидент произошел на Разъезжей улице в Санкт-Петербурге. Тогда после падения наледи с крыши госпитализировали 56-летнюю местную жительницу. Глыба льда рухнула в момент, когда женщина возвращалась домой после прогулки. В больнице ее состояние оценили как среднетяжелое. Следственный комитет начал проверку по данному факту.

