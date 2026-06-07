Ереван остался без света в день выборов Часть Еревана осталась без света в день парламентских выборов

Часть Еревана осталась без электроснабжения в день парламентских выборов в Армении, где явка на данный момент составляет 33,84%, сообщает Telegram-канал SHOT. Аварийное отключение затронуло более 80 адресов, причины произошедшего не уточняются.

Сейчас в Армении проходят первые за девять лет парламентские выборы. В них участвуют 18 политических партий, включая «Гражданский договор» Никола Пашиняна, блоки «Сильная Армения» и «Армения», а также другие политические силы. Первые результаты ожидаются около 22:00 по московскому времени, электронный подсчет голосов завершится утром в понедельник.

Ранее пресс-секретарь принадлежащего бизнесмену Самвелу Карапетяну блока «Сильная Армения» Марианна Каграманян сообщала, что представители армянской правящей партии «Гражданский договор» во главе с Пашиняном допускают грубые и системные нарушения в процессе голосования на парламентских выборах. Она утверждает, что Центризбирком и полиция игнорируют тревожную ситуацию и фактически самоустранились от контроля.