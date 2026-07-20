Назван основной претендент на пост главкома ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины Михаила Драпатого на должность главнокомандующего ВСУ, сообщило агентство Bloomberg. Сейчас это место занято Александром Сырским.

Однако также в СМИ пишут, что окончательного решения пока нет. Этот вопрос на стадии обсуждения. К тому же, по утверждению журналистов, Драпатый не единственный кандидат, в списке еще десять человек.

Ранее Сырский объяснил, что территориальные центры комплектования находятся в подчинении Генерального штаба, однако ответственность за их реформирование лежит на Министерстве обороны. Так он прокомментировал сообщения украинских СМИ о возможной отставке и прочие обвинения.

До этого украинские журналисты со ссылкой на администрацию президента Украины Владимира Зеленского и оборонное ведомство страны сообщили, что Сырский освобожден от должности главкома. Экс-глава Минобороны Михаил Федоров, который сам недавно лишился поста, публично заявил, что Сырский препятствовал выполнению задач, и потребовал его увольнения.