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20 июля 2026 в 23:21

Назван основной претендент на пост главкома ВСУ

Bloomberg: Драпатый стал основным претендентом на пост главкома ВСУ

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины Михаила Драпатого на должность главнокомандующего ВСУ, сообщило агентство Bloomberg. Сейчас это место занято Александром Сырским.

Однако также в СМИ пишут, что окончательного решения пока нет. Этот вопрос на стадии обсуждения. К тому же, по утверждению журналистов, Драпатый не единственный кандидат, в списке еще десять человек.

Ранее Сырский объяснил, что территориальные центры комплектования находятся в подчинении Генерального штаба, однако ответственность за их реформирование лежит на Министерстве обороны. Так он прокомментировал сообщения украинских СМИ о возможной отставке и прочие обвинения.

До этого украинские журналисты со ссылкой на администрацию президента Украины Владимира Зеленского и оборонное ведомство страны сообщили, что Сырский освобожден от должности главкома. Экс-глава Минобороны Михаил Федоров, который сам недавно лишился поста, публично заявил, что Сырский препятствовал выполнению задач, и потребовал его увольнения.

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