Стало известно состояние раненных после атаки украинских дронов на автобус Четверо пострадавших после атаки БПЛА на автобус находятся в тяжелом состоянии

Четыре мирных жителя, пострадавших в результате атаки беспилотника ВСУ на рейсовый автобус в Белгородской области, находятся в тяжелом состоянии, сообщает оперативный штаб региона в МАКСе. Инцидент произошел в городе Шебекино.

В Шебекино в результате атаки БПЛА на пассажирский автобус погибли четыре женщины и 16-летний ребенок. По уточненным данным, ранены 27 человек, среди которых подросток. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось о гибели одного человека при атаке дрона ВСУ на автомойку в Белгороде. По информации врио губернатора региона Александра Шуваева, в результате инцидента также пострадали 10 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

До этого, в понедельник, 20 июля, семь человек пострадали при атаках дронов на Белгородскую область. Также в результате нападения повреждения получили объекты инфраструктуры и техника в нескольких населенных пунктах региона.

Прежде стало известно, что три человека пострадали в результате падения обломков беспилотника в Ейске Краснодарского края. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, где им оказывают необходимую помощь.