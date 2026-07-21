В России могут ввести регистрацию машин, числящихся в международном розыске Правительство России может разрешить учет машин, числящихся в розыске Интерпола

Правительство России планирует разрешить россиянам регистрацию машин, числящихся в международном розыске по линии Интерпола, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на автоэксперта Дмитрия Попова. По его мнению, закон об учете транспортных средств давно нуждается в корректировках и предполагаемые поправки могут стать первым шагом на пути к изменениям.

У нас на сегодняшний день автомобили с иностранными регистрационными знаками, например, «невидимы» для автоматизированной системы оформления штрафов. И среди них вполне могут быть и те, которые находятся в международном розыске. Но из-за того, что их никак нельзя зарегистрировать и ввести таким образом в наше правовое поле, возникают дополнительные сложности, — подчеркнул Попов.

Он предложил наделить МВД России расширенными полномочиями по разработке новых решений и систем для регистрации отдельных категорий ТС. Уточняется, что законопроект правительства нацелен на защиту добросовестных покупателей от процессуальных сложностей и облегчение взаимодействия граждан РФ с правоохранительными органами недружественных стран.

Ранее лидер «Справедливой России», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов призвал продлить льготную регистрацию авто для жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Он отметил, что далеко не все автовладельцы успели завершить необходимые процедуры по упрощенному порядку.