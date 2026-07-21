Появились кадры работы СК по делу о подготовке теракта на Урале

Появились кадры работы СК по делу о подготовке теракта на Урале СК опубликовал кадры по делу о подготовке теракта на Урале по заданию Украины

Следственный комитет России обнародовал кадры в мессенджере МАКС, на которых сотрудники ведомства работают на квартире 60-летнего жителя Тюмени в рамках дела о подготовке теракта на промышленном предприятии. Атака планировалась по заданию спецслужб Украины.

По версии следствия, фигурант посредством мессенджера Telegram инициативно установил контакт с представителем спецслужб Украины и по его заданию готовил террористический акт на одном из крупных промышленных предприятий в Уральском федеральном округе, — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что при задержании мужчина открыл огонь по правоохранителям. В результате он был ликвидирован сотрудниками спецподразделений ФСБ.

Ранее в ФСБ сообщили, что при задержании мужчина открыл огонь из автомата. Никто из правоохранителей и мирных граждан не пострадал.

До этого суд приговорил украинского военнослужащего Романа Шаповала к 16 годам за теракт в Курской области. В феврале 2025 года он незаконно проник на территорию России с автоматом АК-74 и боеприпасами. Шаповал действовал в районе сел Махновка и Замостье Суджанского района.