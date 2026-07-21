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21 июля 2026 в 05:38

Юрист рассказала о важном изменении для российских водителей

Юрист Яковлева: водителя не смогут оштрафовать и лишить прав за одно нарушение

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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С июля 2026 года в России действует закон, который исключает двойное наказание за одно правонарушение в сфере дорожного движения, рассказала агентству «Прайм» директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева. По ее словам, это устраняет проблему, а не вводит совершенно новое правило.

Формулировка, что в России отменили двойное наказание, звучит несколько шире, чем само содержание закона, ведь запрет существовал и раньше. Проблема заключалась в процедуре, которая позволяла фактически обойти этот принцип, — заявила Яковлева.

Теперь при возбуждении нескольких дел по одному событию суд должен рассмотреть все материалы одновременно и вынести единое решение, подчеркнула юрист. Если наказание уже назначено, его исполнение приостанавливается до выяснения всех обстоятельств.

Ранее старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Владимир Свечников заявил, что новый расчет выплат по ОСАГО исключает использование бюджетных аналогов запчастей при ремонте автомобиля. По его словам, теперь не будут применяться детали, которые дешевле оригинальных более чем на 70%.

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