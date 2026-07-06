Юрист раскрыл нюансы новых правил расчета выплат по ОСАГО

Новый расчет выплат по ОСАГО не допускает использования бюджетных аналогов запчастей при ремонте автомобиля, заявил NEWS.ru старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Владимир Свечников. По его словам, теперь не будут применяться детали, которые дешевле оригинала более чем на 70%.

Банк России утвердил указание от 14 мая 2026 года № 7352-У, которое меняет единую методику расчета расходов на ремонт по ОСАГО. Поправки касаются каждого водителя, ведь именно по этой методике страховщики определяют, сколько заплатить после аварии. Первое новшество затрагивает цены на запчасти. Из расчета базовой стоимости детали исключат сертифицированные аналоги, которые дешевле оригинала более чем на 70%. Сейчас порог составляет 80%, поэтому в справочники попадали совсем дешевые заменители и тянули среднюю цену вниз, — поделился Свечников.

Он добавил, что второе изменение в расчете выплат по ОСАГО связано с материалами. По словам юриста, скидка 35%, которая сегодня применяется к рекомендованной розничной цене красок, шпатлевок и других расходных материалов, будет отменена.

Третья поправка затрагивает детали одноразового использования. Уплотнители, наклейки и подобные элементы включат в расчет по полной стоимости, тогда как сейчас их оценивают лишь в 2% от цены заменяемых деталей без учета износа. Правило о таких деталях применяется к авариям после 11 июля 2026 года, а обновленные справочники цен Союз автостраховщиков утвердит в течение трех месяцев. По расчетам регулятора, средняя выплата по ОСАГО вырастет примерно на 10%, — заключил Свечников.

Ранее вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила диалога» Дмитрий Хрулев заявил, что медиатор способен ускорить процесс разрешения автомобильных споров по страховым случаям. По его словам, помощь переговорщика позволит заранее обсудить размер выплат и сроки платежей.