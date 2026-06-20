Назван способ, как ускорить решение автомобильных споров по страховке

Медиатор способен ускорить процесс разрешения автомобильных споров по страховым случаям, заявил NEWS.ru вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила диалога» Дмитрий Хрулев. По его словам, помощь переговорщика позволит заранее обсудить размер выплат и сроки платежей.

Потерпевший после ДТП рассчитывал на ремонт автомобиля на станции технического обслуживания. Страховщик не смог организовать такой ремонт в пределах страховой суммы, выплатил деньги по расчету с учетом износа. Суммы для полноценного восстановления машины оказалось недостаточно. Дальше пошел стандартный путь через претензию и суды. В итоге спор дошел до Конституционного суда, который обозначил предел взыскания со страховщика сверх установленного лимита по ОСАГО. Именно здесь медиация дала бы практический результат на раннем этапе, потому что стороны в таких случаях начинают обсуждать не абстрактную правоту, а исполнимый вариант выхода из ситуации, — поделился Хрулев.

Он подчеркнул, что у специальной модели ОСАГО есть свои ограничения. По словам юриста, страховщик должен предпринимать конкретные шаги для организации ремонта, соблюдать установленные сроки и документировать свои действия. При этом, добавил эксперт, возмещение ограничено установленной суммой, и превышение рыночной стоимости ремонта над лимитом не обязывает компанию автоматически покрывать все расходы сверх потолка.

Медиатор помогает перевести спор из эмоционального режима в переговорный. Можно заранее обсудить размер выплаты, возможность доплаты за ремонт, оплату части работ напрямую на станцию, перечень повреждений, сроки платежей, порядок передачи автомобиля, ответственность за просрочку и закрытие взаимных претензий. Для потерпевшего это шанс быстрее получить рабочее решение по машине. Для страховщика это способ сократить судебные расходы, снизить репутационные риски и сохранить нормальный контакт с клиентом, — резюмировал Хрулев.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, соцзащите и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил дать водителям возможность оформлять личный полис ОСАГО, который позволил бы управлять любым автомобилем. Сейчас, по его словам, привязка полиса к конкретной машине удобна, когда в семье несколько водителей и одна машина.