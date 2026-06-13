В Госдуме предложили пересмотреть оформление полисов ОСАГО

Водителям следовало бы предоставить возможность оформлять личный полис ОСАГО, который давал бы право управлять любым автомобилем, отметил глава комитета Госдумы по труду, соцзащите и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, которые передает ТАСС, сейчас привязка полиса к конкретному транспортному средству удобна, если в семье несколько водителей и один автомобиль.

Но может быть другая ситуация: например, когда в семье есть один автомобиль и мотоцикл, которым управляет один и тот же водитель. Это одна и та же его ответственность. Зачем ему два полиса ОСАГО? Это была бы нормальная, работающая схема, когда бы обладатель этого полиса имел право управлять любым транспортным средством соответствующей категории, — пояснил Нилов.

Депутат отметил, что это позволило бы легализовать работу сервисов типа «трезвый водитель», когда специалист садится за руль автомобиля подвыпившего автовладельца. Сейчас такие услуги зачастую оказываются с нарушениями, поскольку водитель не вписан в полис ОСАГО на данный автомобиль.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, что условия ОСАГО будет сложно привязать к состоянию автомобиля. Он отметил, что на дорогах сейчас слишком много разных моделей.