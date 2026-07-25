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25 июля 2026 в 18:27

Зеленский призвал Запад быстрее отправлять помощь Киеву

Зеленский потребовал ускорить помощь Украине после ударов России

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Западные страны должны ускорить оказание помощи Киеву после российских ударов по украинским портовым объектам, заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале. Украинский лидер также подчеркнул, что государство особенно нуждается в ПВО.

ПВО — это приоритет каждой международной встречи и каждого государственного учреждения. Все, о чем мы договариваемся с партнерами, должно выполняться быстрее, — написал Зеленский.

Ранее министр Австрии по делам Европы, интеграции и семьи Клаудия Бауэр заявила, что Украина не сможет полноценно присоединиться к Европейскому союзу в ближайшие годы из-за продолжающегося конфликта. По ее словам, сроки возможного вступления страны в ЕС не могут определяться политическим давлением. Бауэр также раскритиковала Зеленского за попытки устанавливать конкретные даты присоединения к блоку.

Между тем Зеленский заявил в интервью американской блогерше Лоре Лумер, что поддерживает установление перемирия между Киевом и Москвой. По его словам, прекращение огня и примирение двух стран стали бы лучшим решением в сложившейся ситуации.

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