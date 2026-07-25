Зеленский призвал Запад быстрее отправлять помощь Киеву

Западные страны должны ускорить оказание помощи Киеву после российских ударов по украинским портовым объектам, заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале. Украинский лидер также подчеркнул, что государство особенно нуждается в ПВО.

ПВО — это приоритет каждой международной встречи и каждого государственного учреждения. Все, о чем мы договариваемся с партнерами, должно выполняться быстрее, — написал Зеленский.

Ранее министр Австрии по делам Европы, интеграции и семьи Клаудия Бауэр заявила, что Украина не сможет полноценно присоединиться к Европейскому союзу в ближайшие годы из-за продолжающегося конфликта. По ее словам, сроки возможного вступления страны в ЕС не могут определяться политическим давлением. Бауэр также раскритиковала Зеленского за попытки устанавливать конкретные даты присоединения к блоку.

Между тем Зеленский заявил в интервью американской блогерше Лоре Лумер, что поддерживает установление перемирия между Киевом и Москвой. По его словам, прекращение огня и примирение двух стран стали бы лучшим решением в сложившейся ситуации.