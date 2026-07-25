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25 июля 2026 в 18:26

Сальдо объяснил, как остановить подобные атаке на Кирилловку удары

Сальдо призвал лишить Киев власти после атаки ВСУ на Кирилловку

Владимир Сальдо Владимир Сальдо Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Режим на Украине должен быть лишен власти — иначе удары по мирным жителям России не прекратятся никогда, заявил ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Так он прокомментировал атаку ВСУ на турбазы в Кирилловке Запорожской области.

Стая Зеленского готова убить любого, кто ей подвернется, и с такими главарями у Украины будущего нет. <...> Дипломатия здесь не поможет — отвечать нужно ударами по позициям и ресурсам врага. Потому что, пока нацисты на Украине держатся во власти, трагедиям, подобным той, что случилась в Кирилловке, не будет конца, — заявил Сальдо.

Глава региона также подчеркнул, что западные страны не станут содействовать прекращению атак на мирное население и достижению мира, поскольку для Европы приоритетом является ослабление России. Вместе с этим Сальдо выразил соболезнования семьям погибших.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что 26 июля в регионе объявили днем траура по погибшим в результате трагедии в Кирилловке. С семьями погибших работают оперативные службы и психологи. Балицкий уточнил, что удар был целенаправленно нанесен по мирным жителям.

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