Чиновник насмерть сбил москвича на популярном курорте Тайский чиновник насмерть сбил туриста из Москвы на Пхукете

Житель Москвы погиб в результате ДТП на острове Пхукет в Таиланде, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, 41-летнего мужчину сбил автомобиль Ford, за рулем которого находился старший административный сотрудник департамента провинциальной администрации.

Авария произошла, когда россиянин переходил дорогу возле магазина 7-Eleven. Москвича доставили в больницу, где врачи несколько часов боролись за его жизнь, однако полученные травмы оказались слишком тяжелыми. Полиция начала изучать записи камер видеонаблюдения, машина направлена на судебно-техническую экспертизу.

Ранее в Костромской области произошло смертельное ДТП с участием «Нивы» и грузовика Sitrak. Среди погибших — водитель, 32-летняя женщина и дети 2012, 2018 и 2021 годов рождения. Водитель грузовика не пострадал.

До этого в Санкт-Петербурге водитель Kia Ceed сбила двух рабочих в зоне проведения дорожных работ. По предварительным данным, женщина могла уснуть за рулем и потеряла управление автомобилем. После наезда один из рабочих скончался, второй получил тяжелые травмы.