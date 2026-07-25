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25 июля 2026 в 18:25

Россиянка уснула за рулем и насмерть сбила рабочего

В Санкт-Петербурге водитель уснула за рулем и сбила двух рабочих

Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу
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В Санкт-Петербурге водитель иномарки сбила двух рабочих, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России. По предварительным данным, женщина уснула за рулем. Потеряв управление, она въехала в зону проведения дорожных работ в Пушкинском районе.

По предварительным данным, 25 июля около 03:30 на 64-м километре КАД в Пушкинском районе женщина, управляя автомобилем Kia Ceed, потеряла контроль над машиной, предположительно, уснув во время движения. Автомобиль въехал в зону проведения дорожных работ и совершил наезд на двух рабочих, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, вскоре после ДТП один из пострадавших скончался. Второй рабочий выжил, у него тяжелые травмы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее в Самарской области квадроцикл на высокой скорости съехал с дороги и врезался в дерево. В результате инцидента погибли два человека и еще один пострадал.

До этого в Кадыйском районе Костромской области произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля «Нива» и грузовика Sitrak. В результате столкновения погибли три ребенка, пассажирка и водитель легковушки.

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