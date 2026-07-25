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25 июля 2026 в 14:23

Два человека погибли при столкновении квадроцикла с деревом

«112»: в Самарской области в ДТП с квадроциклом погибли два человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Самарской области квадроцикл на высокой скорости съехал с дороги и врезался в дерево, сообщает Telegram-канал «112». Отмечается, что в результате инцидента, который случился в Ставропольском районе, погибли два человека и еще один пострадал.

Ранее в Кадыйском районе Костромской области произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля «Нива» и грузовика Sitrak. В результате столкновения погибли три ребенка, пассажирка и водитель легковушки.

Кроме того, в деревне Луговское Ленинградской области 44-летняя женщина за рулем Renault попала в ДТП, после того как не справилась с управлением. В салоне оказалась зажата девочка. Несмотря на оказанную помощь, ребенка спасти не удалось.

Также в Турции на трассе Кырыкалле — Самсун в районе квартала Кимески перевернулся пассажирский автобус. В результате ДТП пострадали 40 из 42 человек, находившихся в транспорте. Отмечалось, что водитель не справился с управлением, из-за чего автобус свернул с дороги и перевернулся.

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