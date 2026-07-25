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25 июля 2026 в 11:58

Десятки человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Турции

В Турции в результате ДТП с пассажирским автобусом пострадали 40 человек

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Турции на трассе Кырыкалле — Самсун в районе квартала Кимески перевернулся пассажирский автобус, сообщает газета Cumhuriyet. В результате ДТП пострадали 40 из 42 человек, находившихся в транспорте.

По данным издания, водитель не справился с управлением, из-за чего автобус свернул с дороги и перевернулся. Среди пострадавших граждан других стран нет. Авария произошла поздно ночью, на место сразу выехали спасательные службы, а раненых доставили в больницы. Правоохранительные органы уже начали проверку.

Ранее ДТП с участием автомобиля Toyota Cami произошло на 14-м километре автодороги Крапивное — Эссо на Камчатке. Под управлением 37-летней женщины иномарка съехала с дороги и опрокинулась. В момент аварии в салоне находились трое детей в возрасте пяти, шести и семи лет.

До этого в Архангельской области недалеко от Вельска автомобиль ВАЗ-2114 съехал с дороги и врезался в дерево, пострадали шесть человек, включая четырех подростков. Авария произошла вечером на 706-м километре трассы М-8 в Вельском округе, машина опрокинулась на бок.

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