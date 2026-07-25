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25 июля 2026 в 19:04

Боксер Усик раскрыл, будет ли он баллотироваться в президенты Украины

Боксер Усик заявил об отсутствии планов баллотироваться в президенты Украины

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Чемпион мира по боксу Александр Усик исключил свое участие в президентской гонке на Украине, несмотря на попадание в пятерку лидеров рейтинга доверия, передает «Страна.ua». По данным исследования агентства Rating, боксер занял пятую строчку в президентском рейтинге с 5,9% голосов.

Если бы у меня было такое мнение, то, думаю, за меня проголосовало бы больше людей. Но я не буду баллотироваться в президенты Украины, — сказал Усик.

Согласно опросу, лидером президентского рейтинга остается Владимир Зеленский с 22,3%, за ним следуют Валерий Залужный (14,9%), Михаил Федоров (13,4%) и Кирилл Буданов (7,2%, включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

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