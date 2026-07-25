Казахстан предложил России новый формат транспортного сотрудничества

Между Казахстаном и Россией нужно создать цифровой транспортный коридор, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, передает ТАСС. По словам Токаева, цифровая интеграция двух стран и активное внедрение новых технологий помогут увеличить объем взаимной торговли. Он отметил, что развитие современных транспортных решений станет одним из направлений дальнейшего сотрудничества Москвы и Астаны.

Предлагается в пилотном формате запустить на одном из наиболее загруженных направлений цифровой транспортный коридор Казахстан — Россия, — уточнил он.

Ранее Путин сообщил, что Россия и Казахстан планируют открыть прямое авиасообщение между Оренбургом и Алма-Атой. Токаев в свою очередь предложил разработать программу поэтапного запуска прямых рейсов между Астаной и приграничными городами России.

До этого Токаев заявил, что между Россией и Казахстаном не осталось нерешенных вопросов. По его словам, стратегическое партнерство Москвы и Астаны имеет важное значение для экономического развития государств, а также укрепления транспортных связей на евразийском пространстве.