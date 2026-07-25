Путин сообщил о планах запуска нового авиарейса между Россией и Казахстаном Путин: РФ и Казахстан планируют запустить прямой рейс из Оренбурга в Алма-Ату

Россия и Казахстан планируют запустить прямой авиарейс между Оренбургом и Алма-Атой, сообщил президент РФ Владимир Путин. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев также предложил разработать программу поэтапного открытия прямых авиарейсов между Астаной и приграничными городами РФ. Текст речи двух президентов опубликован на сайте Кремля.

Частота полетов увеличивается, а их география охватывает все больше направлений. На очереди — открытие рейсов в Алма-Ату из Оренбурга, где совсем недавно, в июне, завершилось строительство нового международного терминала, — отметил Путин.

Ранее Токаев поблагодарил Путина и омские власти за бережное отношение к памяти ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе к памяти его отца Кемеля Токаева. Отец лидера бывшей советской республики получил ранение ноги с переломом кости в январе 1945 года и проходил лечение в Омске.

Также президент Казахстана заявил, что конфликт на Украине следовало бы заморозить и вернуться к обновленной «стамбульской формуле». По его словам, переговоры в Турции в свое время дали серьезные результаты.