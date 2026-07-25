Путин рассказал, как изменился товарооборот России и Казахстана Путин заявил, что товарооборот России и Казахстана вырос на 4% за пять месяцев

Товарооборот между Россией и Казахстаном за пять месяцев текущего года вырос более чем на 4% — в прошлом году он составил $28 млрд, сообщил президент России Владимир Путин. Как передает пресс-служба Кремля в МАКСе, глава государства отметил, что российские компании участвуют в 70 инвестиционных проектах в Казахстане с общим объемом вложений около $30 млрд.

В прошлом году он (товарооборот. — NEWS.ru) [составил] почти $28 млрд. Прилично, а за первые пять месяцев текущего года еще прибавил свыше 4%. Во всяком случае, по данным нашей статистики. Это хорошая динамика, говорящая о том, что у нас хорошие перспективы, а они определяются в том числе инвестициями. Инвестиции сегодня создают условия и показатели на будущее, — заявил Путин.

По его словам, Россия является крупнейшим инвестором в казахстанскую экономику. Причем сотрудничество охватывает самые разные отрасли — металлургию, машиностроение, энергетику, фармацевтику и ряд других направлений.

25 июля Путин прилетел в Омск для участия в XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Перед его началом российский лидер провел двустороннюю встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, на которой охарактеризовал отношения между Москвой и Астаной как стратегические, указав на устойчивый рост товарооборота как свидетельство этого.

Ранее глава Казахстана сообщил, что президент России проявил максимум дипломатической гибкости в ходе саммита РФ и США в Анкоридже на Аляске. Он также предложил заморозить украинский конфликт и вернуться к «стамбульской формуле 2.0».