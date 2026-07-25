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25 июля 2026 в 17:45

Парапланерист разбился в Подмосковье и впал в кому

30-летний парапланерист упал с высоты 10 метров в Наро-Фоминске

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Наро-Фоминске Московской области парапланерист потерпел крушение и получил серьезные травмы, пишет Telegram-канал «112». По предварительным данным, пострадавшему 30 лет. Александр Б. находится без сознания в критическом состоянии.

Согласно информации Baza, инцидент произошел на парадроме «Клово» у склона реки Нары. Уточняется, что мужчина взлетел под контролем инструктора и поднялся примерно на 10 метров, однако сразу после набора высоты параплан вошел в штопор и рухнул вниз.

Предварительно, у пострадавшего диагностировали перелом таза, руки и малой берцовой кости, а также закрытую черепно-мозговую травму. Инструктор вызвал скорую помощь, после чего мужчину доставили в Одинцовскую больницу.

Ранее сообщалось, что параплан с людьми столкнулся с линией электропередачи в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. В результате происшествия один человек получил ожоги и был госпитализирован. Уточняется, что во время полета мужчина задел высоковольтные провода, после чего оказался подвешен на них.

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