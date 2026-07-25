«Его борьба окончена»: известная рок-группа объявила о смерти фронтмена Вокалист Лу Коллер из группы Sick of It All скончался в возрасте 60 лет

Сооснователь и вокалист американской рок-группы Sick of It All Лу Коллер умер в возрасте 60 лет, сообщили участники коллектива в социальных сетях. Музыкант боролся с раком пищевода последние два года.

Мы потеряли любимого друга и легендарного фронтмена. <...> Вы все помогли Лу почувствовать себя особенным и любимым, пока он боролся за жизнь последние два года. Его борьба окончена, — говорится в заявлении группы.

Коллер впервые публично рассказал о диагнозе в июне 2024 года, вскоре Sick of It All отменила европейский тур. После лечения с химиотерапией музыкант объявил о ремиссии в мае 2025 года, однако позже болезнь вернулась. В этом году группа должна была отметить 40-летний юбилей.

Ранее стало известно, что басистка и вокалистка американской рок-группы L7 Дженнифер Финч умерла после борьбы с раком мозга. До этого группа заявила, что Финч отказалась от участия в прощальном туре после того, как у нее диагностировали агрессивную форму опухоли головного мозга.