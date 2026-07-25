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25 июля 2026 в 17:27

Смертельно опасные пауки добрались до шести регионов России

Энтомолог Мартыновченко предупредил о распространении каракуртов по России

Каракурт Каракурт Фото: H. Bellmann/blickwinkel/Global Look Press
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Ядовитые пауки каракурты, природным ареалом которых является юг России, стали обнаруживать в шести новых регионах страны, а из-за потепления они могут летом добраться до Москвы, сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на энтомолога Федора Мартыновченко. С начала года на юге страны зафиксировано уже 14 пострадавших от укусов, один подросток едва не погиб.

По данным канала, каракуртов стали находить в Оренбургской, Новосибирской, Омской, Саратовской, Свердловской и Курганской областях, где ранее они не встречались. Эксперт не исключил, что в перспективе пауки могут закрепиться в Хакасии. В Москву и Подмосковье единичные особи способны попасть вместе со стройматериалами, овощами и фруктами из южных регионов, однако массового расселения в центре России не ожидается из-за неподходящего климата.

На юге России каракурты уже активно атакуют людей: в Астраханской области с начала 2026 года зафиксировали 14 пострадавших, в Волгоградской же было семь случаев. В Калачевском районе Волгоградской области 15-летний подросток попал в больницу в тяжелом состоянии после укуса в стопу — он был на грани смерти.

Ранее в Татарстане девушка пострадала от укуса ядовитого желтого сака в пригородном автобусе, после чего у нее развился сильный отек пальца и интенсивные боли. Медики оказали пострадавшей помощь, назначив антигистаминные препараты и инъекцию.

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