Ядовитый паук укусил девушку в Татарстане

В Татарстане девушку укусил ядовитый паук в пригородном автобусе, сообщает Telegram-канал SHOT. Сначала она подумала, что ее ужалила оса или пчела, но позже обнаружила желтого сака.

Спустя несколько часов палец пострадавшей сильно опух, а у 29-летней Гузели начались сильные боли, от которых она не могла спать. В итоге девушка отправилась в дежурную больницу, где ей выписали антигистаминные препараты и поставили укол. Однако медики утверждают, что в Татарстане ядовитые пауки не водятся.

Как известно, укус такого паука не является летальным, но он может дать осложнения в виде сильной боли и отеков. Однако сама девушка не унывает и даже шутит, что могла повторить судьбу Питера Паркера и стать Spider-woman.

Ранее в Сургуте спасатели помогли женщине поймать крупного паука-птицееда, который забрался к ней в квартиру. Выяснилось, что экзотический питомец сбежал из недостаточно плотно закрытого террариума соседки. Инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Игоря Киртбая.