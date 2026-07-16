Крупный экзотический паук заполз в квартиру к женщине В Сургуте спасатели поймали сбежавшего паука-птицееда

В Сургуте спасатели помогли женщине поймать крупного паука-птицееда, который забрался к ней в квартиру, сообщила администрация города на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Выяснилось, что экзотический питомец сбежал из недостаточно плотно закрытого террариума соседки.

На место незамедлительно выехали специалисты, которые оперативно нашли, изолировали и передали паука в эколого-биологический центр, — отметили в администрации города.

Инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Игоря Киртбая. Сообщение о появлении необычного животного в жилом помещении поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу, после чего на вызов прибыли сотрудники городского спасательного центра.

После осмотра специалисты подтвердили, что восьминогий гость не представляет угрозы для окружающих. В настоящее время питомец уже возвращен законному владельцу и находится под его контролем.

Ранее адвокат Андрей Сергеев напомнил о существовании перечня запрещенных для домашнего содержания животных. В этот документ включены виды, которые представляют угрозу для людей или не способны адаптироваться к жизни в неволе. Под запрет подпадают крупные хищники, приматы, а также отдельные виды рептилий и членистоногих.