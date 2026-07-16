Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
16 июля 2026 в 19:08

Крупный экзотический паук заполз в квартиру к женщине

В Сургуте спасатели поймали сбежавшего паука-птицееда

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Сургуте спасатели помогли женщине поймать крупного паука-птицееда, который забрался к ней в квартиру, сообщила администрация города на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Выяснилось, что экзотический питомец сбежал из недостаточно плотно закрытого террариума соседки.

На место незамедлительно выехали специалисты, которые оперативно нашли, изолировали и передали паука в эколого-биологический центр, — отметили в администрации города.

Инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Игоря Киртбая. Сообщение о появлении необычного животного в жилом помещении поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу, после чего на вызов прибыли сотрудники городского спасательного центра.

После осмотра специалисты подтвердили, что восьминогий гость не представляет угрозы для окружающих. В настоящее время питомец уже возвращен законному владельцу и находится под его контролем.

Ранее адвокат Андрей Сергеев напомнил о существовании перечня запрещенных для домашнего содержания животных. В этот документ включены виды, которые представляют угрозу для людей или не способны адаптироваться к жизни в неволе. Под запрет подпадают крупные хищники, приматы, а также отдельные виды рептилий и членистоногих.

Россия
Регионы
Сургут
пауки
насекомые
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дрон ВСУ прицельно ударил по пожарной автоцистерне МЧС
Раскрыта причина ДТП с грузовиком и поездом в Дагестане
Новые правила продажи топлива, любовники-грабители на Неве: что дальше
Домашние привычки счастья: какую роль играет текстиль в ежедневных ритуалах
Хуснуллин раскрыл, когда стоит ждать расширения трассы «Украина»
Жителям Орловской области станет проще купить топливо
Мальчик пропал в Краснодаре
Стало известно состояние участников ДТП с поездом в Дагестане
Чемпион мира Крамник оспорил годовое отстранение от шахмат в суде
Стало известно о новых назначениях на Украине
Экс-начальника сумской и харьковской полиции ликвидировали
Британский суд отправил за решетку двух подростков-хакеров
Киев хочет ядерной катастрофы: теракт на Запорожской АЭС, жертвы
Центр Дубая содрогнулся от взрывов
Погибшего главного инженера ЗАЭС представят к госнаграде
Федоров решил стать президентом Украины: три сценария смены Зеленского
«Задержанный» в Ереване хакер уже осужден в России
МИД России обратился к Южной Корее из-за сближения с НАТО
В Дагестане пассажирский поезд столкнулся с грузовиком КамАЗ
Отпуск мечты в Таиланде обернулся комой для туриста
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.