Биолог дал советы, как вовремя распознать пожирающих деревянный дом жуков

Характерный хруст в стенах и светлая пыль часто указывают на наличие в древесине личинок усачей — насекомых, которые питаются этим материалом, заявил РИАМО кандидат биологических наук Юрий Гниненко. Он уточнил, что эти животные могут проникать далеко вглубь дерева, образуя ходы внутри бревен и стропил.

Все строительные деревянные конструкции не должны содержать коры. Именно под ней могут развиваться вредители древесины. Если их много, можно слышать хруст — это насекомые грызут древесину. Но не надо считать, что самый опасный вредитель — это короед. Наиболее опасны усачи — именно их хруст можно слышать. Самое неприятное — усачи могут сначала быть не очень заметными, а потом через год-два станут активно грызть и разрушать древесину, — отметил Гниненко.

Во избежание проблем эксперт призвал внимательно отслеживать состояние открытых участков древесины. Если возле бревен и стропил без внешних причин появляется так называемая буровая мука, значит внутри есть личинка, которая питается и выбрасывает отходы наружу.

Ранее инфекционист Андрей Матюхин предупредил, что клопы являются переносчиками опасных инфекций. Он отметил, что они угрожают здоровью из‑за риска кожных инфекций, тяжелой аллергии и негативного влияния на психическое состояние.