Вкусный паштет из баночки горбуши, жареного лука и яйца: смешиваем за 5 минут, подаем с поджаристым хлебом

Вкусный паштет из баночки горбуши, жареного лука и яйца: смешиваем за 5 минут, подаем с поджаристым хлебом

Когда хочется чего-то вкусного к завтраку или быстрого перекуса, открываю баночку горбуши в собственном соку и за несколько минут готовлю нежный паштет. Он получается легким, ароматным и отлично намазывается на горячие тосты, багет или ржаной хлеб.

Такой паштет хорош не только для бутербродов, но и для тарталеток, брускетт и праздничных закусок.

Для приготовления вам понадобится: 1 банка консервированной горбуши в собственном соку, 2 вареных яйца, 1 небольшой маринованный огурец, 1/2 моркови, 1 небольшая луковица, 1 ст. ложка творожного сыра, 1 ст. ложка майонеза, немного свежего укропа и растительное масло для обжаривания овощей.

Лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на мелкой терке и обжарьте до мягкости, затем полностью остудите. Горбушу разомните вилкой, предварительно слив лишнюю жидкость. Добавьте натертые яйца, мелко нарезанный маринованный огурец, обжаренные овощи, творожный сыр, майонез и измельченный укроп.

Хорошо перемешайте до однородной консистенции и уберите паштет в холодильник на 30–40 минут, чтобы вкус стал более насыщенным. Подавайте с поджаренным хлебом, крекерами или свежим багетом.