Гуляш тушить долго: делаю фрикадельки в овощном соусе — вкуснота к любому гарниру

Когда хочется чего-то сытного и домашнего, но нет времени долго тушить гуляш, готовлю фрикадельки в густом овощном соусе. Они быстро пропитываются ароматом томатов, сладкого перца и специй, остаются очень сочными и подходят практически к любому гарниру.

Пюре, рис, гречка или макароны — с таким соусом все становится намного вкуснее.

Для приготовления вам понадобится: для фрикаделек — 1 кг смешанного фарша (свинина и говядина), 150 г репчатого лука, 15 г чеснока, 120 г белого хлеба, 120 мл молока, 2 яйца, соль и черный молотый перец по вкусу, 20 мл растительного масла. Для соуса: 200 г репчатого лука, 200 г моркови, 150 г болгарского перца, 70 г томатной пасты, 400 г томатов в собственном соку, 500 мл мясного или куриного бульона, 10 г чеснока, 10 г сахара, 1 ч. ложка итальянских трав, 2 лавровых листа, соль, перец и 20 мл растительного масла.

Лук для фрикаделек обжарьте до мягкости, добавьте чеснок, остудите и смешайте с фаршем, размоченным в молоке хлебом, яйцами, солью и перцем. Хорошо вымесите массу и сформируйте небольшие фрикадельки. Для соуса обжарьте лук, затем морковь и мелко нарезанный болгарский перец.

Добавьте томатную пасту, через пару минут — томаты, бульон, чеснок, сахар, специи и лавровый лист. Доведите до кипения, опустите фрикадельки в соус, накройте крышкой и тушите на небольшом огне около 35 минут.

Личный опыт

Автор давно готовит это блюдо именно с небольшими фрикадельками — они быстрее готовятся и лучше пропитываются овощным соусом. На следующий день вкус становится еще насыщеннее, поэтому часть всегда остается для обеда или ужина.