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04 августа 2026 в 21:46

Колбасу в магазине больше не покупаю — смешиваю грудку с яйцом: куриный террин — нежный, пряный

Фото: D-NEWS.ru
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Стоило всего раз приготовить куриный террин, и колбасу в магазине больше не покупаю. Он не содержит консервантов, готовится из куриного филе, получается плотным, сочным и очень вкусным, идеален для бутербродов, закусок или как самостоятельное блюдо.

Для приготовления террина нарежьте 500 г куриного филе мелким кубиком, смешайте с 2 яйцами, 100 г тертого сыра, горстью оливок, 2 ст. л. майонеза, солью и специями (паприка, чеснок, перец). Хорошо вымесите массу, переложите в длинную узкую форму — или сделайте ее из фольги — и запекайте 35–40 минут при 180 градусах до золотистого верха. Остудите и нарежьте на тонкие ломтики.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала приготовить куриный террин. Получилась не просто замена колбасе, а настоящий деликатес, с которым можно смело встречать гостей. Для большего вкуса и аромата в фарш можно добавить 100 г обжаренных шампиньонов — они придадут дополнительную сочность, а террин станет еще более сытным и праздничным.

Ранее стало известно, как приготовить стожки «Ласточкино гнездо» на замену котлетам.

Проверено редакцией
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