Никаких коржей — лью тесто на противень, и на 10 минут в духовку: рулет «Медовик» — тот же вкус, но быстрее

Никаких коржей — лью тесто на противень, и на 10 минут в духовку: рулет «Медовик» — тот же вкус, но быстрее

Стоило только один раз попробовать приготовить рулет «Медовик», и с коржами я больше не мучаюсь. Зачем тратить время и выпекать целую стопку, когда можно сделать один, а на вкусе это никак не отразится.

Для теста смешайте 3 яйца со 150 г сахара, 2 ст. л. меда и 100 г сливочного масла, добавьте 1,5 стакана муки и 1 ч. л. соды, разведенной в столовой ложке уксуса, доведите до однородной жидкой консистенции. Вылейте на противень с пергаментом, запекайте 10–12 минут при 180 градусах. Для крема взбейте 400 г сметаны (от 25%) с 100 г сахарной пудры до густоты, затем остывший корж смажьте кремом, сверните рулет, оберните пленкой и уберите в холодильник на 2 часа.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить рулет «Медовик». Удивило, но его вкус — идентичный классическому торту: нежный, мягкий. А если в тесто дополнительно добавить щепотку корицы, она еще больше подчеркнет вкус меда.

Ранее стало известно, как приготовить шарлотку «Шелковая»: для нее даже миксер не нужен.