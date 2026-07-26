Мало теста и много яблок: шарлотка «Шелковая» — просто смешиваю вилкой яйца с сахаром и мукой

Мало теста и много яблок: шарлотка «Шелковая» — просто смешиваю вилкой яйца с сахаром и мукой

Шарлотка «Шелковая» — это очень нежный пирог, который отличается от классической версии легким, бархатистым тестом. Миксер не нужен, просто смешиваем все венчиком или вилкой.

Ингредиенты: 4 яйца, 1 стакан сахара, 1 стакан муки, щепотка соли, 1 ч. л. разрыхлителя, 4–5 крупных яблок, 2 ст. л. крахмала. Яйца с сахаром взбейте вручную, добавьте муку, соль и разрыхлитель, перемешайте до однородности. Яблоки нарежьте крупными дольками, обваляйте в крахмале, чтобы они не опустились на дно при выпечке, соедините с тестом. Перелейте все в форму и запекайте 35–40 минут при 180 градусах.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт в деле. Понравилось, что тесто после выпекания не становится плотным, а остается воздушным. Совет: дайте тесту постоять 5–10 минут перед выпечкой для пышности.

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