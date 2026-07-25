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25 июля 2026 в 14:30

Больше не мучаюсь с меренгой — абрикосы в сливках на песочной основе: десерт, перед которым трудно устоять

Фото: D-NEWS.ru
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Беру песочное тесто, абрикосы и сливки — и готовлю пирог, который выглядит как торт, а готовится проще шарлотки. Получается рассыпчатая, маслянистая основа, на ней — дольки спелых абрикосов в нежной сливочной заливке, которая превращается в кремовую прослойку. Пирог поднимается, становится золотистым, с карамельными краями и ароматом ванили. Вкус — кисло-сладкий, с бархатистой текстурой, идеально к чаю или кофе. Готовится быстро, без заморочек, а выглядит как праздничный десерт. Даже те, кто не любит выпечку, не устоят перед этим пирогом.

Для приготовления понадобится: для теста — 200 г муки, 100 г сливочного масла, 2 ст. ложки сахара, 1 желток, щепотка соли. Для начинки — 300 г абрикосов (без косточек), 200 мл сливок (20–30%), 2 яйца, 3 ст. ложки сахара, ванильный сахар. Замесите тесто, раскатайте, выложите в форму, сделайте бортики. Абрикосы нарежьте дольками, выложите на тесто. Взбейте сливки, яйца, сахар и ваниль, залейте фрукты. Выпекайте при 180 °C 35–40 минут до румяной корочки. Дайте немного остыть и подавайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот пирог — домашние съели за вечер, гости не верили, что это не торт. Я добавила в заливку мускатный орех, а абрикосы присыпала миндальными лепестками. Кстати, вместо абрикосов можно взять персики или нектарины. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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