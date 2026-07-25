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25 июля 2026 в 15:58

В Госдуме призвали к жесткому ответу за атаку ВСУ на Запорожье

Журавлев призвал уничтожить дроновые заводы в ЕС после атаки ВСУ на Запорожье

Алексей Журавлев Алексей Журавлев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев призвал уничтожить дроновые заводы Евросоюза для прекращения атак Вооруженных сил Украины по гражданским объектам РФ. Политик заявил NEWS.ru, что необходимо также уничтожить все логистические маршруты снабжения Киева оружием.

Эти террористы будут убивать наших детей, пока вопрос не решить кардинально. Нужно, чтобы у ВСУ не было возможности запускать по нашей территории ракеты и дроны. Все комплектующие привозят с Запада, и маршрутов не так много - надо перекрыть их все: разгромить железнодорожные пути и станции, разбомбить, наконец, мосты. Нам надо присмотреться к начальному пункту этой смертельной цепочки - европейским заводам, которые эти беспилотники производят. По идее, это тоже законная цель для нашей армии, потому что они участвуют в массовых убийствах россиян, — заявил Журавлев.

Депутат отметил, что центры обучения украинских дроноводов также должны быть целью Вооруженных сил РФ. По его словам, у ВСУ уже наблюдается ощутимый дефицит кадров.

Прицельно бить по учреждениям, в которых противник обучает операторов дронов, тем более что есть информация: их в ВСУ уже сейчас не хватает. Отслеживать и методично ликвидировать все места, откуда осуществляются запуски, — резюмировал он.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что ВСУ ударили по туристическим базам в Запорожской области ради дестабилизации России. По его словам, несмотря на безрезультатность тактики Киева, Москва нанесет удары возмездия.

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