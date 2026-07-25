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25 июля 2026 в 15:07

Раскрыто состояние здоровья девочки после удара ВСУ в Кирилловке

Львова-Белова сообщила о тяжелом состоянии девочки после атаки ВСУ в Кирилловке

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Двое детей погибли, а девочка-подросток была госпитализирована в тяжелом состоянии в результате атаки ВСУ на базы отдыха в Кирилловке Запорожской области, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем канале на платформе МАКС. Удар по курортной зоне был нанесен ВСУ 25 июля с помощью беспилотников.

Среди погибших в результате атаки ВСУ в Кирилловке двое детей. От всего сердца соболезную близким! Девочка-подросток госпитализирована в тяжелом состоянии, ребенку оказывается медицинская помощь, — написала Львова-Белова.

В ночь на 25 июля украинские вооруженные формирования атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов базы отдыха, расположенные в поселке Кирилловка. В результате удара погибли и получили ранения мирные жители, в том числе несовершеннолетние.

Ранее Следственный комитет опубликовал видеозапись с места последствий атаки на Кирилловку, на которой запечатлены разрушенные постройки и уничтоженные автомобили. Главное следственное управление СК возбудило уголовное дело в связи с атакой на гражданскую инфраструктуру региона, при этом следователи продолжают фиксировать повреждения и собирать доказательства на месте происшествия.

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