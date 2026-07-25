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25 июля 2026 в 13:06

СК показал последствия удара по базам отдыха в Кирилловке

Опубликованы кадры разрушений после атаки ВСУ на Кирилловку

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Опубликованы кадры последствий удара украинских вооруженных формирований по базам отдыха в Кирилловке Запорожской области, следует из Telegram-канала СК. На видеозаписи видны разрушения построек и уничтоженные автомобили. Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту террористической атаки на объекты гражданской инфраструктуры региона по статье 205 УК РФ.

По предварительным данным, в ночь на 25 июля 2026 года украинские вооруженные формирования атаковали расположенные в Кирилловке базы отдыха с помощью беспилотников. В результате произошедшего погибли и пострадали мирные жители, в том числе дети. Количество погибших и раненых сейчас уточняется.

Также сообщается о повреждении гражданской инфраструктуры. На месте происшествия следователи проводят комплекс мероприятий по сбору и фиксации доказательств, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что ВСУ использовали большое количество беспилотников за сутки. Они применялись для массированной атаки по туристическим базам в Запорожской области.

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