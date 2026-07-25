В России заявили об отсутствии ответа Египта по батискафу «Синдбад»

Российские правоохранители до сих пор не получили официальный ответ из Египта на запрос о результатах расследования крушения прогулочного батискафа «Синдбад» в Красном море, сообщил руководитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Виталий Саксин. По его словам, которые передает ТАСС, запрос был направлен египетской стороне еще в 2025 году.

В соответствии с российским законодательством и на основании принципа взаимности запрос о правовой помощи был направлен в компетентные органы Египта еще в 2025 году. До настоящего времени из Арабской Республики Египет официальный ответ на наш запрос и официальные сведения о результатах расследования уголовного дела так и не поступили, — сказал он.

Согласно приговору Окружного суда Хургады, причиной трагедии стали халатные действия капитана батискафа, который по ошибке отключил систему, отвечающую за положение судна над водой. Также виновным признан оперативный руководитель, не обеспечивший назначение помощника капитана в день происшествия.