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25 июля 2026 в 14:21

Жесткая авария на трассе в Севастополе попала на видео

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Севастополь — Инкерман

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Водитель автомобиля Hyundai резко нажала газ и врезалась в ехавший впереди Volkswagen, после чего тот опрокинулся на трассе Севастополь — Инкерман, сообщает Telegram-канал «Mash на волне». От удара иномарку занесло на пешеходное ограждение.

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент аварии: на записи видно, как машина вращается, а от столкновения разлетаются обломки. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее в пресс-службе УМВД по Костромской области сообщили, что в Кадыйском районе столкнулись легковая «Нива» и грузовой автомобиль Sitrak. В результате аварии погибли водитель и пассажирка отечественной машины, а также трое детей, находившихся в салоне.

До этого в Турции на трассе между Кырыкалле и Самсуном опрокинулся рейсовый автобус с людьми. Из 42 пассажиров пострадали 40, причина аварии — потеря управления водителем, из-за чего транспортное средство съехало с полотна и перевернулось. По имеющейся информации, среди раненых нет иностранцев.

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