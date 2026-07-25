Жесткая авария на трассе в Севастополе попала на видео

Жесткая авария на трассе в Севастополе попала на видео Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Севастополь — Инкерман

Водитель автомобиля Hyundai резко нажала газ и врезалась в ехавший впереди Volkswagen, после чего тот опрокинулся на трассе Севастополь — Инкерман, сообщает Telegram-канал «Mash на волне». От удара иномарку занесло на пешеходное ограждение.

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент аварии: на записи видно, как машина вращается, а от столкновения разлетаются обломки. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее в пресс-службе УМВД по Костромской области сообщили, что в Кадыйском районе столкнулись легковая «Нива» и грузовой автомобиль Sitrak. В результате аварии погибли водитель и пассажирка отечественной машины, а также трое детей, находившихся в салоне.

До этого в Турции на трассе между Кырыкалле и Самсуном опрокинулся рейсовый автобус с людьми. Из 42 пассажиров пострадали 40, причина аварии — потеря управления водителем, из-за чего транспортное средство съехало с полотна и перевернулось. По имеющейся информации, среди раненых нет иностранцев.