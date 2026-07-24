Появились кадры задержания украинской шпионки, готовившей теракт в Москве

Опубликованы кадры задержания женщины, которая пыталась совершить теракт в отношении сотрудника органов безопасности в Москве. По данным ФСБ России, злоумышленницу схватили в момент, когда она устанавливала взрывчатку под автомобиль предполагаемой жертвы.

Отмечается, что по заданию представителя украинской спецслужбы фигурантка транзитом через Турцию и Молдавию выехала на Украину для прохождения инструктажа. Затем она вернулась в Россию. В Самаре, на окраине города, женщина забрала из тайника бомбу, которую привезла в Москву.

Ранее сообщалось, что подозреваемая связалась с куратором через мессенджеры и заявила о готовности участвовать в террористической деятельности. Взамен ей пообещали содействие в выезде на постоянное место жительства в одну из стран Евросоюза. Возбуждено уголовное дело.

До этого стало известно, что один из задержанных по подозрению в шпионаже жителей ЛНР планировал сдавать баню в аренду российским военным, чтобы записывать их разговоры для украинских спецслужб. На допросе мужчина пояснил, что сотрудник СБУ сам связался с ним, узнав о строительстве данного объекта.