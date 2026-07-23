Украинский агент планировал шпионить за российскими военными в бане Пойманный в ЛНР диверсант собирался следить за российскими военными в бане

Один из задержанных по подозрению в шпионаже жителей Луганской народной республики планировал сдавать баню в аренду российским военным, чтобы записывать их разговоры для украинских спецслужб, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. На допросе мужчина пояснил, что сотрудник СБУ сам связался с ним, узнав о строительстве данного объекта.

Представитель украинской спецслужбы предложил использовать баню для скрытой записи разговоров российских военнослужащих. Фигурант заявил, что не смог отказаться от поступившего ему предложения.

Второй задержанный на допросе признался, что согласился передавать данные о вооружении и ополчении в Луганске. По словам мужчины, ему позвонил неизвестный и попросил предоставить сведения о количестве ополченцев, штатном расписании и грузах. Эта информация требовалась украинской стороне для беспрепятственного пересечения контрольно-пропускных пунктов в ЛНР.

Третий фигурант дела сообщил, что за денежное вознаграждение передавал спецслужбам Украины данные о личном составе МВД в Луганске. В ФСБ уточнили, что денежные средства за оказанные услуги переводились задержанному на банковскую карту.

Ранее сотрудники УФСБ по Ингушетии задержали 26-летнего местного жителя, которого подозревают в государственной измене. По версии следствия, подозреваемый помогал украинским спецслужбам, обеспечивая работу сим-боксов, используемых для противоправной деятельности.