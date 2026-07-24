ФСБ задержала россиянку при попытке устроить теракт в Москве В Москве предотвратили теракт против сотрудника органов безопасности

Сотрудники ФСБ задержали в Москве 30-летнюю россиянку, которую подозревают в подготовке теракта в отношении сотрудника органов безопасности, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. По данным ведомства, женщина действовала по заданию украинских спецслужб. Ее задержали при попытке заложить взрывное устройство под автомобиль силовика, передает РИА Новости.

Федеральной службой безопасности в Москве пресечена деятельность гражданки России 1996 г. р., причастной к подготовке террористического акта по заданию украинских спецслужб, — сообщили в ЦОС.

По версии спецслужбы, подозреваемая связалась с куратором через мессенджеры и заявила о готовности участвовать в террористической деятельности. Взамен ей пообещали содействие в выезде на постоянное место жительства в одну из стран Евросоюза. В ФСБ сообщили, что по факту подготовки теракта возбуждено уголовное дело.

Ранее подросток из Санкт-Петербурга стал фигурантом уголовного дела по статье о теракте. 14-летний юноша купил горючую жидкость и металлический лом, с которыми пришел к железнодорожному участку. Там он поджег релейные и батарейные шкафы.