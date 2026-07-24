Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
24 июля 2026 в 08:48

ФСБ задержала россиянку при попытке устроить теракт в Москве

В Москве предотвратили теракт против сотрудника органов безопасности

ФСБ РФ ФСБ РФ Фото: Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Сотрудники ФСБ задержали в Москве 30-летнюю россиянку, которую подозревают в подготовке теракта в отношении сотрудника органов безопасности, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. По данным ведомства, женщина действовала по заданию украинских спецслужб. Ее задержали при попытке заложить взрывное устройство под автомобиль силовика, передает РИА Новости.

Федеральной службой безопасности в Москве пресечена деятельность гражданки России 1996 г. р., причастной к подготовке террористического акта по заданию украинских спецслужб, — сообщили в ЦОС.

По версии спецслужбы, подозреваемая связалась с куратором через мессенджеры и заявила о готовности участвовать в террористической деятельности. Взамен ей пообещали содействие в выезде на постоянное место жительства в одну из стран Евросоюза. В ФСБ сообщили, что по факту подготовки теракта возбуждено уголовное дело.

Ранее подросток из Санкт-Петербурга стал фигурантом уголовного дела по статье о теракте. 14-летний юноша купил горючую жидкость и металлический лом, с которыми пришел к железнодорожному участку. Там он поджег релейные и батарейные шкафы.

Россия
ФСБ
теракты
СВУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, когда могут встретиться Зеленский и Трамп
Самый популярный блогер мира рассказал о свадьбе
Татьяна Ким обнародовала истинный масштаб потерь на складах Wildberries
Появились кадры задержания украинской шпионки, готовившей теракт в Москве
Счастливый билет принес жителю Тулы 12,9 млн
Погибших при ударе ВСУ сотрудников ЗАЭС представили к госнаградам
«Цинично»: Бастрыкин жестко высказался о ВСУ из-за ударов по детям
Россиянам рассказали, кому из них грозит фтириаз в первую очередь
Соколов раскрыл первые данные после ракетной атаки на Киров
Стало известно, куда целились ВСУ при атаке на Тверь
СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Ленобласть
Экс-солист Modern Talking готов прилететь в Москву за 45 млн рублей и пиво
ФСБ задержала россиянку при попытке устроить теракт в Москве
«Исторический минимум»: Котяков рассказал о важном для России рекорде
«Неприятный сюрприз»: Каллас ополчилась на США за несоблюдение сделки
Момент масштабного отключения света в Грузии попал на видео
В Иране ответили на предложение США о временном перемирии
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 24 июля: инфографика
Неизвестная инфекция начала выкашивать солдат ВСУ
Более 570 беспилотников сбили над Россией минувшей ночью
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.