Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
25 июля 2026 в 14:17

Денис Мантуров назвал задачи по развитию торговли в России

Мантуров: торговля в России должна развиваться с учетом новых технологий

Денис Мантуров Денис Мантуров Фото: kremlin.ru/Кристина Кормилицына/МИА «Россия сегодня»
Подписывайтесь на нас в MAX

России нужно улучшать регулирование в торговле с учетом новых технологических разработок, сообщил РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. По его словам, в торговой отрасли уже используют роботизацию и цифровые решения.

Перед нами стоят задачи по развитию нормативной базы, которая будет соответствовать вызовам времени. Российская торговая отрасль в сравнении с другими странами демонстрирует уникальную гибкость и стабильность товаропроводящей сети, и нам важно, выстраивая регулирование, сохранить эти качества, — сказал Мантуров.

Ранее Мантуров заявил, что главная задача российской металлургии — обеспечить устойчивое развитие отрасли в новых условиях, сохранив глобальную конкурентоспособность. По его словам, отрасль уже несколько лет работает под давлением глобального профицита мощностей, санкций и изменения логистики.

До этого вице-премьер сообщил, что Россия видит потенциал для кооперации с США в рамках лунных программ, куда входят создание стыковочных механизмов и навигация. По его словам, партнерство также затронет области космической медицины и биологии.

Власть
Денис Мантуров
Россия
развитие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин прибыл в Омск на форум России и Казахстана
Стало известно количество пострадавших в ДТП с самокатами в России
Шуваев раскрыл подробности ночной атаки ВСУ на Белгород
Россиян предупредили о схеме кражи денег через СБП
В Грузии завели дело о саботаже из-за массового сбоя электроснабжения
Два человека погибли при столкновении квадроцикла с деревом
В Сирии выросло число жертв аварии с двумя автобусами
Жесткая авария на трассе в Севастополе попала на видео
Денис Мантуров назвал задачи по развитию торговли в России
Траур в Кирове, зверский удар по турбазам: как ВСУ атакуют Россию 25 июля
Оксана Самойлова рассказала, какие у нее отношения со старшей дочкой
На Украине вооруженный мужчина открыл огонь по силовикам
Украинский дрон атаковал жилую многоэтажку в российском регионе
Министр образования не выдержал давления протестующих и подал в отставку
Погода в Москве в воскресенье, 26 июля: облачность, дожди и тепло до +23
ВСУ испортили масштабный праздник жителям Тюмени
Захарова сравнила украинского экс-министра с лидером «Аль-Каиды»
«Не будет терпеть»: эксперт раскрыл, кого выберет Китай между Россией и ЕС
В России заявили об отсутствии ответа Египта по батискафу «Синдбад»
Власти сменят главу «мусорного» госоператора
Дальше
Самое популярное
Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового
Общество

Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки
Общество

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки

Котлеты не хочу — готовлю фарш по-грузински в лаваше: тот же фарш, но с зеленью и острым соусом, и подача как шаурма
Общество

Котлеты не хочу — готовлю фарш по-грузински в лаваше: тот же фарш, но с зеленью и острым соусом, и подача как шаурма

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.