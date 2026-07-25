Денис Мантуров назвал задачи по развитию торговли в России Мантуров: торговля в России должна развиваться с учетом новых технологий

России нужно улучшать регулирование в торговле с учетом новых технологических разработок, сообщил РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. По его словам, в торговой отрасли уже используют роботизацию и цифровые решения.

Перед нами стоят задачи по развитию нормативной базы, которая будет соответствовать вызовам времени. Российская торговая отрасль в сравнении с другими странами демонстрирует уникальную гибкость и стабильность товаропроводящей сети, и нам важно, выстраивая регулирование, сохранить эти качества, — сказал Мантуров.

Ранее Мантуров заявил, что главная задача российской металлургии — обеспечить устойчивое развитие отрасли в новых условиях, сохранив глобальную конкурентоспособность. По его словам, отрасль уже несколько лет работает под давлением глобального профицита мощностей, санкций и изменения логистики.

До этого вице-премьер сообщил, что Россия видит потенциал для кооперации с США в рамках лунных программ, куда входят создание стыковочных механизмов и навигация. По его словам, партнерство также затронет области космической медицины и биологии.