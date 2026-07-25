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25 июля 2026 в 15:20

Хуситы заявили об атаках на объекты нефтяного гиганта в Саудовской Аравии

Хуситы заявили об атаке на объекты Saudi Aramco в Джизане и Янбу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили о ракетных и беспилотных ударах по объектам нефтегазовой компании Saudi Aramco в портовых городах Джизан и Янбу на западе Саудовской Аравии. В заявлении движения утверждается, что поставленные цели были достигнуты, а попадания по объектам оказались «точными и прямыми».

Вооруженные силы Йемена провели две военные операции. Первая была нацелена на объекты компании Aramco в Джизане с использованием десятков баллистических ракет и беспилотников, вторая — на объекты Aramco в Янбу с использованием баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников, — говорится в публикации.

Хуситы подчеркнули, что атаки стали ответом на действия аравийской коалиции, которая, по их утверждению, нанесла удары по йеменскому городу Ходейда и острову Камаран. Кроме того, представители движения объявили о продолжении морской блокады Саудовской Аравии.

Ранее хуситы опровергли информацию о полном перекрытии Баб-эль-Мандебского пролива. Уточняется, что до этого хуситы объявили о начале морской блокады Саудовской Аравии в ответ на удары по йеменским портам.

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