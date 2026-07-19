Мантуров обозначил главную задачу российской металлургии

Главная задача российской металлургии — обеспечить устойчивое развитие отрасли в новых условиях, сохранив глобальную конкурентоспособность, заявил ТАСС первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, отрасль уже несколько лет работает под давлением глобального профицита мощностей, санкций и изменения логистики.

Сегодня главная задача российской металлургии — обеспечить устойчивое развитие отрасли в новых экономических условиях, сохранив ее глобальную конкурентоспособность. Отрасль уже не первый год работает в условиях серьезных внешних вызовов, — отметил он.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева заявила, что производительность труда является устаревшим показателем. По мнению парламентария, этот критерий во многом определяется структурой экономики.

Кроме того, пресс-служба Министерства сельского хозяйства сообщила, что потребности АПК в топливе закрываются в приоритетном порядке. Минэнерго подтвердило наличие необходимых объемов горючего для аграриев. Это следует из итогов совещания под руководством главы Минсельхоза Оксаны Лут.