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15 июля 2026 в 18:45

В Госдуме назвали производительность труда архаичным показателем

Депутат Дмитриева: производительность труда зависит от структуры экономики

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Производительность труда — это архаичный показатель, предположила в беседе с NEWS.ru член комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева. По словам парламентария, это понятие сильно зависит от структуры экономики.

Производительность труда, на мой взгляд, весьма архаичный показатель. Его меряют отношением занятых к ВВП. В таком виде он абсолютно не информативен, он применим к измерению однородной продукции, — отметила она.

По мнению Дмитриевой, в случае сдвига в высокотехнологичные или трудоемкие отрасли, а также в обрабатывающую промышленность производительность труда, измеряемая через ВВП, снизится. Если же увеличить сырьевые отрасли, где занятость меньше, а в ВВП часто закладывается цена на нефть, то показатель производительности труда повысится, пояснила она. Депутат добавила, что в финансовом секторе специфика исчисления ВВП такова, что прибыль рассматривается как вновь созданная стоимость.

Поэтому самая высокая производительность труда у финансового спекулянта. Он один создает такой объем финансовых услуг, какой крупное промышленное предприятие не сможет, — заключила она.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила NEWS.ru, что инициатива академика РАН Геннадия Онищенко об увеличении возраста молодежи до 40 лет позволит значительно расширить круг получателей социальных льгот и мер государственной поддержки. По ее словам, данный подход основывается на мировых тенденциях и рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, признающих современного человека трудоспособным и активным вплоть до этого возраста.

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