20 февраля 2026 в 11:51

Названы сферы, где необходимо увеличивать производительность труда роботов

В Минпромторге призвали увеличить производительность труда роботов в логистике

Производительность труда роботов необходимо увеличивать в сервисе и логистике, заявил замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов во время выступления на Неделе Российского бизнеса 2026 в The Charlton. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, речь идет об интеграции роботов во вредное, опасное производство и повышении экономической эффективности не только в промышленности, но и в торговле.

В отборе уже практически половина заявок — это заявки на приобретение сервисных и логистических роботов. Это очень важно, потому что это точно та сфера, где нам нужно увеличивать производительность труда и, собственно говоря, заниматься повышением эффективности, — отметил он.

По его словам, беспилотные системы гражданского назначения сейчас внедряются абсолютно во все секторы не только промышленности, но и в целом экономической сферы. Таким образом беспилотные авиационные системы станут одним из основных направлений экспорта продукции машиностроения в ближайшие два-три года, рассказал Чекушов о планах Минпромторга.

Но на этом точно не нужно останавливаться. Сегодня развиваются беспилотные транспортные системы, создаются правовые режимы. И это направление нашего будущего, — подчеркнул заместитель министра.

Ранее генеральный директор корпорации роботов Артур Зархи заявил, что развитие отрасли робототехники тормозит кадровый голод. По его словам, внедрение автоматизации невозможно без специалистов. Он также отметил, что льготы и господдержка жизненно необходимы для дальнейшего развития. По его словам, самая сильная сторона российских разработок сейчас — программное обеспечение.

