Работник завода рассказала, могут ли роботы заменить людей на производстве Директор по персоналу Гречищева: роботы не смогут заменить людей на заводах

В данный момент роботы не могут заменить людей на производстве, рассказала MIR24.TV директор по персоналу Челябинского кузнечно-прессового завода Наталья Гречищева. Она отметила, что технологии сейчас могут заменить людей только в рутинных и узкоспециализированных задачах.

Роботы в очень короткий период времени справятся с монотонным тяжелым трудом, и здесь они могут заменить человека, но сказать, что роботы заменят персонал на производстве — об этом говорить преждевременно, — рассказала Гречищева.

Эксперт подчеркнула, что сейчас человек является универсальными мыслящим исполнителем. По ее словам, ни один робот пока не обладает такими качествами.

Ранее сообщалось, что более четверти (27%) россиян активно и регулярно используют нейросети для решения рабочих задач. Среди респондентов, уже использующих ИИ, 40% обращаются к нему ежедневно, а 43% — несколько раз в неделю.