Стало известно, сколько россиян заставили нейросети работать на себя

27% россиян применяют искусственный интеллект для решения рабочих задач, причем большинство из них делают это регулярно. Так, 40% респондентов из тех, что обращаются за помощью к нейросетям в рамках рабочих вопросов, делают это ежедневно, 43% — несколько раз в неделю, а 16% — несколько раз в месяц. 45% опрошенных россиян пока не используют нейросети в работе, но хотели бы. 16% отметили, что в их деятельности это неприменимо, а 12% просто не хотят внедрять ИИ, — следует из результатов опроса.

Примечательно, что возраст не является барьером для освоения новых технологий: нейросети в работе применяют представители всех возрастных групп в сопоставимых долях (от 26% до 33%). При этом во всех когортах, включая респондентов старше 55 лет, около половины опрошенных (44-49%) выражают желание начать использовать ИИ.

Опрос также показал, что чаще всего пользователи нейросетей доверяют им поиск необходимой информации по работе (58% ответивших), подготовку писем и сообщений для общения с клиентами, партнерами и коллегами (48%), а также обнаружение ошибок в текстах или коде (38%), анализ и систематизацию больших объемов информации (35%) и перевод иностранных текстов и видео (27%).

Ранее главный редактор журнала «IT-Эксперт» Андрей Виноградов рассказал, что данные пользователя, которые он предоставляет нейросети, могут перехватить. IT-эксперт отметил, что злоумышленники могут проанализировать запросы пользователя и сделать выводы о его интересах в различных сферах. По его словам, при использовании ИИ можно самостоятельно себя дискредитировать. При этом полноценной защиты от утечек не существует.