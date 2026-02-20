Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 08:02

Стало известно, сколько россиян заставили нейросети работать на себя

hh.ru: уже четверть россиян переложили работу на нейросети

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Более четверти (27%) россиян активно и регулярно используют нейросети для решения рабочих задач, следует из опроса российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, с результатами которого ознакомился NEWS.ru. Среди респондентов, уже использующих ИИ, 40% обращаются к нему ежедневно, а 43% — несколько раз в неделю. Лишь 16% применяют технологии время от времени, несколько раз в месяц. При этом 12% просто отказываются внедрять ИИ.

27% россиян применяют искусственный интеллект для решения рабочих задач, причем большинство из них делают это регулярно. Так, 40% респондентов из тех, что обращаются за помощью к нейросетям в рамках рабочих вопросов, делают это ежедневно, 43% — несколько раз в неделю, а 16% — несколько раз в месяц. 45% опрошенных россиян пока не используют нейросети в работе, но хотели бы. 16% отметили, что в их деятельности это неприменимо, а 12% просто не хотят внедрять ИИ, — следует из результатов опроса.

Примечательно, что возраст не является барьером для освоения новых технологий: нейросети в работе применяют представители всех возрастных групп в сопоставимых долях (от 26% до 33%). При этом во всех когортах, включая респондентов старше 55 лет, около половины опрошенных (44-49%) выражают желание начать использовать ИИ.

Опрос также показал, что чаще всего пользователи нейросетей доверяют им поиск необходимой информации по работе (58% ответивших), подготовку писем и сообщений для общения с клиентами, партнерами и коллегами (48%), а также обнаружение ошибок в текстах или коде (38%), анализ и систематизацию больших объемов информации (35%) и перевод иностранных текстов и видео (27%).

Ранее главный редактор журнала «IT-Эксперт» Андрей Виноградов рассказал, что данные пользователя, которые он предоставляет нейросети, могут перехватить. IT-эксперт отметил, что злоумышленники могут проанализировать запросы пользователя и сделать выводы о его интересах в различных сферах. По его словам, при использовании ИИ можно самостоятельно себя дискредитировать. При этом полноценной защиты от утечек не существует.

работа
нейросети
работники
опросы
Наталья Петрова
Н. Петрова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский аэропорт временно перестал принимать и отправлять рейсы
С Россией захотели заключить мирный договор
Названо отличие подхода женатых и холостых мужчин к отдыху
В США узнали о возможности нанесения удара по ядерным объектам Ирана
Бывший премьер-министр России раскрыл свои надежды по срокам окончания СВО
ВСУ пытались зайти в тыл России, но наткнулись на стволы «Горыныча»
Силовики задержали молодых поджигателей, которыми управляли из-за рубежа
Окружение Трампа сравнили с демонической свитой Воланда Булгакова
Российский спортсмен раскрыл настроения в олимпийской сборной
Синоптик раскрыл, сколько снега выпало в Москве за сутки
Врач развеяла главный миф о причинах цирроза печени
«Какая радость!»: появился снимок потерявшего волосы Михаила Ефремова
Стало известно, сколько россиян заставили нейросети работать на себя
«Людоловы» Зеленского и генеральная битва: новости СВО к утру 20 февраля
Посол раскрыл, почему туриста из России могут не пустить в Таиланд
Названы главные тренды внутреннего туризма в России
Известного ученого застрелили у собственного дома
Армия России получила партию улучшенных БРЭМ-80
В институте Пушкина рассказали, когда допустимо говорить слово «кушать»
Россиянина госпитализировали после атаки ВСУ с помощью дронов
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.