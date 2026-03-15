Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 марта 2026 в 13:45

Пожарные выиграли битву с огнем после подлого удара ВСУ

Третий очаг возгорания локализовали на нефтебазе в Краснодарском крае

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Третий очаг пожара на нефтебазе в пригороде Тихорецка Краснодарского края удалось локализовать, сообщил оперативный штаб Кубани в своем Telegram-канале. В ночь на 15 марта на территории нефтебазы начался пожар после падения обломков беспилотного летательного аппарата. По предварительным данным, пострадавших нет.

На нефтебазе в пригороде Тихорецка в 13:09 [мск] локализовали оставшийся очаг возгорания, — сказано в сообщении.

Представители регионального оперативного штаба до этого информировали, что пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае, возникший после падения обломков беспилотника, полностью ликвидирован. Возгорание было устранено силами экстренных служб.

В свое время в Краснодарском крае после пожара на нефтебазе в Тихорецком районе выявили превышение допустимых норм содержания бензола и ксилола в воздухе. Данные были получены во время мониторинга проб атмосферного воздуха.

Ранее в двух муниципалитетах Краснодарского края обнаружили обломки беспилотного летательного аппарата. В обоих случаях никто не пострадал, а на местах работали оперативные и специальные службы.

пожары
локализация
Краснодарский край
пожарные
обломки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.