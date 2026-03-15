Пожарные выиграли битву с огнем после подлого удара ВСУ Третий очаг возгорания локализовали на нефтебазе в Краснодарском крае

Третий очаг пожара на нефтебазе в пригороде Тихорецка Краснодарского края удалось локализовать, сообщил оперативный штаб Кубани в своем Telegram-канале. В ночь на 15 марта на территории нефтебазы начался пожар после падения обломков беспилотного летательного аппарата. По предварительным данным, пострадавших нет.

На нефтебазе в пригороде Тихорецка в 13:09 [мск] локализовали оставшийся очаг возгорания, — сказано в сообщении.

Представители регионального оперативного штаба до этого информировали, что пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае, возникший после падения обломков беспилотника, полностью ликвидирован. Возгорание было устранено силами экстренных служб.

В свое время в Краснодарском крае после пожара на нефтебазе в Тихорецком районе выявили превышение допустимых норм содержания бензола и ксилола в воздухе. Данные были получены во время мониторинга проб атмосферного воздуха.

Ранее в двух муниципалитетах Краснодарского края обнаружили обломки беспилотного летательного аппарата. В обоих случаях никто не пострадал, а на местах работали оперативные и специальные службы.