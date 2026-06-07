Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку на Кубани

Cамолет Ан-2 совершил аварийную посадку на Кубани, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба в МАКСе. Инцидент произошел вечером 6 июня на территории Славянского района. Установлено, что пилот не пострадал, причины случившегося уточняются.

Совершил аварийную посадку самолет АН-2, пилот не пострадал. Судно эвакуировано на аэродром базирования, — говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в Якутии. На борту находились восемь человек. По предварительной информации, командир решил вернуться обратно в аэропорт вылета, но после этого перестал выходить на связь. Три человека получили травмы, пассажиры пешком вышли из леса и направились в сторону Теплого Ключа.

До этого санитарный самолет Ан-24, следовавший по маршруту Иркутск — Бодайбо, совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности. Во время полета экипаж зафиксировал отказ одного из двигателей. Ситуация осложнялась погодными условиями в пункте назначения, из-за чего борт перенаправили в Бурятию.